In scena oggi, venerdì 28 febbraio, a Nyon i sorteggi per gli ottavi di finale di Europa League: ecco le avversarie di Roma e Inter

Tempo di sorteggi quest’oggi, venerdì 28 febbraio, a partire dalle 13 a Nyon validi per gli ottavi di finale di Europa League. Ci saranno due squadra italiane protagoniste, come Inter e Roma, che proveranno così ad arrivare fino in fondo nella competizione europea a meno di un clamoroso accoppiamento fin da ora. Sì, perché non ci saranno limitazioni per squadre della stessa Nazione o teste di serie. Agli ottavi di Europa League potrebbe già esserci un derby italiano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pesante sconfitta | Sarri rischia

Europa League, le avversarie di Roma e Inter

SORTEGGIO OTTAVI LIVE

Basaksehir-Copenaghen

Olympiacos-Wolverhampton

Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Shakthar Donetsk

Inter-Getafe

Siviglia-Roma

Ma non solo. Tutte le sedici squadre saranno messe nella stessa urna senza distinzioni e così Roma e Inter potrebbero affrontare le seguenti compagini europee: Basilea (Svi), Copenaghen (Dan), Getafe (Spa), Basaksehir (Tur), LASK Linz (Aut), Bayer Leverkusen (Ger), Manchester United (Ing), Olympiacos (Gre), Rangers (Sco), Siviglia (Spa), Shakthar Donetsk (Ucr), Wolfsburg (Ger), Wolverhampton (Ing), vincente Eintracht Francoforte/Salisburgo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, fine ciclo e rivoluzione | Addio shock

Gli avversari più ostici per le italiane sono il Bayer Leverkusen e il Manchester Leverkusen su tutti, ma da non sottovalutare anche il Siviglia e lo Shakthar Donetsk, sempre protagonista in campo europeo.

Le sfide d’andata degli ottavi di finale di Europa League si giocheranno il 12 marzo, mentre quelle di ritorno il 19. Seguite insieme a noi il sorteggio della competizione europea per conoscere le avversarie di Roma e Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomber rifiutato | Paratici esulta