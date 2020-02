Dopo l’anno di riposo concessosi, potrebbe ripartire dalla Spagna la carriera di allenatore di Massimiliano Allegri. Un top club ha messo il tecnico nel mirino

Sta per terminare l’anno sabbatico di Massimiliano Allegri. Dopo gli undici trofei vinti con la Juventus, il tecnico ha deciso di concedersi un po’ di relax in vista della ripresa. Ripresa, che secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere in Spagna. Negli ultimi tempi il tecnico è stato accostato a diversi club, ma al momento in pole position sembra esserci il Real Madrid. Perché la sconfitta casalinga contro il Manchester City ha complicato il cammino dei Blancos in Champions League. 2-1 il risultato per la squadra di Guardiola che, a meno di una clamorosa rimonta delle Merengues, è qualificata al prossimo turno ai danni proprio degli spagnoli che sono quindi fuori dalla più importante competizionee europea. Il presidente Florentino Perez, secondo quanto riportato dai media spagnoli, avrebbe dato un ultimatum a Zinedine Zidane: in caso di sconfitta domenica contro il Barcellona, sarà esonerato.

Real Madrid, non solo Allegri: altri due nomi nel mirino di Perez

Ma non c’è solo l’opzione Massimiliano Allegri per il dopo Zidane. A circolare in Spagna sono infatti altri due nomi. Il primo è quello di Juergen Klopp. La sua squadra, il Liverpool, con 12 giornate di anticipo ha ottenuto il diritto a partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Numeri che avrebbero portato il tecnico a finire nel mirino di Perez. Ma non solo: l’altro nome è quello di Mauricio Pochettino che quest’anno è stato esonerato dal Tottenham.

