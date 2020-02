Continua il malumore in casa Juventus. Non solo per i risultati negativi collezionati nelle ultime settimane, ma anche per le scelte di Sarri

La Juventus non sta attraversando un buon momento di forma a causa di una stagione vissuta tra alti e bassi. Inoltre, le scelte di Sarri non stanno piacendo in particolar modo a diversi calciatori, com’è capitato nell’ultima sfida di Champions League.

Juventus, scontro Bonucci-Matuidi: il motivo

L’aria era pesante fin dal riscaldamento di Lione con lo stesso Bonucci che ha dovuto riprendere Matuidi, finito in panchina per le decisioni di Sarri come svelato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere di Torino’. La scelta dell’allenatore toscano non è stata digerita dal centrocampista francese, che vive con ansia il dualismo con Rabiot che risale dai tempi del PSG. Questo ballottaggio dura da parecchi anni con lo stesso Blaise che lasciò il club parigino proprio per questo motivo dopo la decisione di Emery di puntare su Rabiot.

Lo stesso francese ha disputato una prestazione davvero orrenda e così Matuidi potrebbe tornare titolare in occasione del big-match di campionato contro l’Inter, in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Leonardo Bonucci aveva svelato nel post-partita di aver soltanto ripreso il suo compagno di squadra, visto che non vedeva la giusta tensione tra titolari e chi era in panchina. Una scossa da vero leader per cercare di raggiungere insieme gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Ora Matuidi potrebbe così tornare a sorridere con Sarri che dovrebbe puntare su di lui per la super sfida, già decisiva, contro i nerazzurri guidati da Antonio Conte.

