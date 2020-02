Calciomercato Juventus, fine ciclo e rivoluzione | Addio shock

In casa Juventus sono tutti, ma proprio tutti sotto esame. In caso di debacle clamorosa non è infatti da escludere anche un addio di Fabio Paratici. Chi al suo posto?

La Juventus sta entrando nella fase clou della propria stagione con l’ottavo di finale di Champions d’andata di domani sera contro il Lione che sarà il primo spartiacque di una settimana intensa che culminerà con la sfida scudetto contro l’Inter. Dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio i bianconeri non possono dunque più permettersi passi falsi in una stagione che i tifosi e la dirigenza sperano sia ricca di successi sia in Italia che soprattutto in Europa. Proprio per questo motivo ogni passo falso potrebbe costar caro, a calciatori, allenatore, ma anche staff e dirigenza. A finire nel mirino della critica qualora le cose non dovessero andare come sperato potrebbe esserci anche Fabio Paratici. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo Guardiola: c’è la promessa

Calciomercato Juventus, anche Paratici sotto esame: gli eventuali sostituti

Proprio sul futuro di Paratici ieri Andrea Agnelli ha provato a spegnere il fuoco affermando: “Paratici è un grandissimo dirigente e non è assolutamente sotto esame. L’unica differenza rispetto al passato è che adesso Fabio è più sotto i riflettori rispetto a prima. Con lui abbiamo cominciato un ciclo nel 2018 e il primo step è nel 2021, ma solo perché va a scadenza, così come il Cda scade, non altro”. Parole che provano a placare ogni eventuale voce sul futuro del dirigente della Juventus che però potrebbe essere ugualmente legato ai risultati della squadra. Non va infatti escluso un clamoroso divorzio qualora nel caso i bianconeri fallissero ogni obiettivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso tentativo per Lautaro | I dettagli

In questa sorta di Apocalisse juventina poi Agnelli dovrebbe scegliere un sostituto all’altezza con i profili di Petrachi e soprattutto Tare che potrebbero tornare utili in quanto non disdegnerebbero affatto di lavorare alla Juventus. I piemontesi dal canto loro non escluderebbero neanche l’ipotesi di prendere un altro ‘Marotta’ da affiancare all’attuale ds. Nel caso specifico potrebbe essere anche Cherubini che lavora già fianco a fianco con Paratici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, erede Lautaro | Che occasione in Premier League

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: affare FATTO!