Calciomercato Juventus, pesante sconfitta | Sarri rischia

Continua il momento non troppo esaltante in casa Juventus. Ancora una sconfitta, questa volta in Champions League per i bianconeri: quante critiche per Sarri

La Juventus cade anche a Lione. La compagine bianconera, guidata da Maurizio Sarri, non riesce ad esprimere il gioco corale tanto desiderato dall’allenatore toscano. C’è una difficoltà alla base con le caratteristiche dei calciatori che non si sposano al meglio con la filosofia dell’ex Napoli. Nel post-partita ai microfoni di Sky lo stesso Sarri ha espresso ancora una volta le cose che non vanno con passaggi lenti e movimenti sterili da parte dei propri giocatori. Il suo futuro resta sempre in bilico, soprattutto dopo sconfitte cocenti in campo europeo. Attenzione sempre alla pista che porta a Massimiliano Allegri visto che l’allenatore livornese è ancora sotto contratto con il club bianconero.

Juventus, piovono critiche per Sarri

Il passaggio del turno, però, non è minimamente in discussione: servirà una grande prestazione all’Allianz Stadium per ribaltare il risultato di uno a zero. La Juventus è in grado di farlo, ma nelle ultime ore sui social sono piovute ancora critiche pesante per Maurizio Sarri. Tanti gli utenti che hanno criticato la prestazione di Lione soffermandosi soprattutto sulle sue dichiarazioni nel post-partita, che non sono affatto piaciute ai sostenitori bianconeri.

Proprio qualche giorno fa era tornato a parlare ai microfoni di Radio24 il presidente della Juventus, Andrea Agnellli, che aveva riposto fiducia nel lavoro di Sarri. Una clamorosa eliminazione contro il Lione sarebbe deleteria per il prosieguo della stagione. L’obiettivo del club bianconero resta quello di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni, soprattutto per tornare a trionfare in campo europeo. Il gioco non brilla, le sconfitte continuano a ripresentarsi. La squadra non ha una vera e propria identità e sembra giocare senza allenatore come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica. Il concetto della circolazione palla veloce non passa ancora nella testa dei giocatori di Sarri.

Bonucci che fa lo splendido in mondo visione e non nel chiuso dello spogliatoio. Sarri che non riesce a trasmettere le sue idee e siamo a marzo. In più abbiamo perso carattere. Ieri zero tiri in porta, come col Milan… ☹️ imbarazzanti Sinceramentemi sto preparando al peggio. — ~Mauro (@CMaur31) February 27, 2020

Considerazioni a mente fredda su #OLJuve

1) la partita l’ha persa #Sarri

Poche scuse:nel primo tempo,oltre che arrivare prima sulle seconde palle e vincere quasi tutti i contrasti,il Lione ha dominato tatticamente,imbrigliando il (poco)gioco della Juve — The Man With No Name (@CitizenOCydonia) February 27, 2020

A fine febbraio ci sarebbe bisogno di una svolta per non intaccare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione: Sarri ci riuscirà?

