Guardiola, senza rinnovo, lascerà il Manchester City nella finestra estiva del calciomercato 2021. Il tecnico spagnolo, in caso di arrivo sulla panchina della Juventus, potrebbe chiedere l’ingaggio di Kroos che piace anche all’Inter

Potrebbero ricongiungersi in futuro le strade di Pep Guardiola e Toni Kroos. Non è un mistero il debole dell’allenatore spagnolo per il centrocampista del Real Madrid, che ha allenato per una stagione quando sedeva sulla panchina del Bayern Monaco. Poi la separazione tra i due nell’estate 2014, con il nazionale tedesco che per 25 milioni di euro si è accasato in maglia merengue.

A più riprese Guardiola nelle scorse stagioni ha provato l’assalto a Kroos per portarlo al Manchester City, tentativi però falliti vista la volontà del Real di non privarsi del suo alfiere di centrocampo. Kroos ha un contratto attualmente in scadenza nel 2023 e ha manifestato la propria volontà di non cambiare casacca la prossima estate, anche se lo scenario potrebbe cambiare nel giugno 2021. Data in cui termina anche l’accordo tra Guardiola e il Manchester City, con il tecnico catalano che senza prolungamento lascerà la formazione campione d’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Kroos con Guardiola nel 2021

Stesso discorso per Kroos, che senza rinnovo potrebbe decidere di cambiare aria e provare una nuova esperienza lontano dalla Liga per proseguire la sua carriera. E la strada del mediano classe ’90 può incrociarsi nuovamente con quella di Guardiola, sogno proibito della Juventus e di Andrea Agnelli. Il presidente bianconero è intenzionato a continuare il progetto con Sarri ma nell’estate 2021, con Guardiola possibilmente libero dal vincolo con il City, non sarebbe da scartare una nuova offensiva per l’ex Barcellona.

E con Guardiola sulla panchina della ‘Vecchia Signora’, una delle prime richieste dello spagnolo potrebbe essere proprio il pupillo Kroos. Il tedesco tra un anno e mezzo può liberarsi per un cifra inferiore rispetto ai 50-60 milioni di euro che chiederebbe adesso il Real Madrid per il suo cartellino. Anche Marotta è un estimatore di Kroos, ma un eventuale sbarco a Torino di Guardiola farebbe propendere la scelta del giocatore verso la Juventus rispetto all’Inter e alle altre pretendenti.

G.M.