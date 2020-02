Barcellona in Italia per la sfida di Champions contro il Napoli e per il calciomercato: i blaugrana intensificano il pressing per Lautaro Martinez. Anche Vidal e Rakitic osservati speciali, sul croato c’è sempre la Juve

Lautaro Martinez continua ad essere il primo obiettivo per l’attacco del Barcellona in vista della prossima stagione. Il club campione di Spagna ha individuato nel ‘Toro’ il sostituto ideale di Suarez per il futuro, con Leo Messi sponsor d’eccezione del connazionale. Il Barça si è esposto anche in maniera importante per il gioiello dell’Inter, attraverso le dichiarazioni della dirigenza e dello stesso Pallone d’Oro.

Il sodalizio di Suning ha messo per il momento in standby il rinnovo dell’ex Racing, in scadenza nel 2023. Nel contratto con i nerazzurri è presente anche la clausola rescissoria di 111 milioni di euro valida solo per l’estero, che non spaventerebbe il Barcellona in previsione di un preventivabile assalto per la finestra estiva del mercato. Situazione da monitorare perciò con attenzione, con la società catalana che potrebbe approfittare della trasferta di Napoli in Champions League per intensificare i contatti.

Calciomercato, blitz Barcellona: Lautaro, Vidal e Rakitic osservati speciali

La sfida del ‘San Paolo’ potrebbe infatti essere l’occasione giusta per accelerare ulteriormente i discorsi con l’Inter e l’entourage del giocatore, protagonista finora di un’ottima stagione con 16 gol realizzati tra Serie A e Champions. Barcellona protagonista sul calciomercato, anche sul fronte cessioni. Non è un mistero che Arturo Vidal e Ivan Rakitic restino sotto la lente d’ingrandimento delle big italiane.

Il centrocampista cileno, già a lungo inseguito a gennaio, resta una pista calda per l’Inter: un vero e proprio pallino di Antonio Conte, non del tutto soddisfatto della mediana nerazzurra nonostante l’arrivo di un top player come Eriksen. Rakitic invece non tramonta in ottica Juventus, con la dirigenza campione d’Italia che nei prossimi mesi potrebbe ripensare al nazionale croato, riserva di lusso nello scacchiere di Setien.

G.M.