Calciomercato Juventus, bomber rifiutato | Paratici esulta

Continua la caccia al bomber della Juventus per ringiovanire il proprio reparto avanzato. Diminuisce la concorrenza per l’argentino e i bianconeri si avvicinano

Mauro Icardi sta vivendo una buona stagione al Paris Saint Germain, ma il suo futuro resta in bilico. L’argentino ha realizzato 19 reti nelle 29 gare disputate con il club francese, che sembrerebbe intenzionato a riscattarlo nella prossima estate. La decisione, però, non dipende solo dal PSG ma anche dal giocatore stesso, per questo si potrebbero aprire tanti scenari diversi. La moglie Wanda Nara ha più volte dichiarato che l’ideale sarebbe tornare dalle parti di Milano dove lei lavora e probabilmente si spingerà per trovare una soluzione italiana. La Juventus sembrerebbe interessata, ma dall’estero potrebbero arrivare altre proposte importanti.

Juventus, per Icardi diminuisce la concorrenza: il Real Madrid si tira fuori!

Come riporta Don Balon, potrebbe ridursi la concorrenza dei top club per Mauro Icardi. Pare, infatti, che il Real Madrid si stia tirando fuori poiché il suo allenatore, Zinedine Zidane, non sembrerebbe interessato ad avere un attaccante con quelle caratteristiche.

La Juventus così può avere un vantaggio importante visto che potrebbe spianarsi la strada per l’acquisto del centravanti. Ai bianconeri servirebbe un bomber anche per ringiovanire l’attacco, considerando che Higuain ha 32 anni e non sarebbe da escludere una sua cessione in estate o comunque un utilizzo sporadico nella prossima stagione.

I prossimi mesi saranno cruciali per stabilire il futuro di Icardi che al momento è tutt’altro che deciso. Le mete più probabili sembrerebbero Italia e Francia, ma potrebbero esserci anche delle sorprese.

