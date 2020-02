Juventus, Bonucci bacchetta Matuidi | I tifosi contro il capitano

Bonucci ‘rimprovera’ Matuidi prima della partita contro il Lione, ma poi non riesce a rendere al meglio. I social si scatenano

È un risveglio amaro per la Juventus, che sognava di esordire in maniera diversa nella fase a eliminazione diretta di Champions League. Il ko rimediato ieri contro il Lione mette in discussione tutti gli elementi di questa società e rappresenta un allarme importante per il futuro. Nel primo tempo in particolare è mancata la cattiveria, si è giocato con troppa superficialità e il gruppo non sembrava unito.

Diversa la prestazione dei minuti finali, ma la squadra allenata da Maurizio Sarri ha iniziato a giocare inspiegabilmente quando ormai era troppo tardi. Nella gara di ritorno servirà una prestazione completamente diversa, perché ora l’accesso ai quarti di finale è fortemente in bilico per cui si dovrà scendere in campo con l’atteggiamento giusto e disputare la gara quasi perfetta.

Juventus, crollo a Lione: Bonucci ‘rimprovera’ Matuidi e finisce nel mirino dei tifosi

Tanti calciatori sono finiti nel mirino dei tifosi, tra cui anche dei senatori che hanno fatto crescere questa società. Uno su tutti è Leonardo Bonucci, autore di una prestazione sicuramente non impeccabile. Il difensore bianconero si è reso protagonista di una discussione con Matuidi nel pre-gara, dicendo successivamente che si era accorto di un clima poco positivo. “Gli ho detto che anche chi sta fuori compone la squadra, avevo capito che qualcosa non era acceso anche negli undici titolari. Queste piccole cose fanno la differenza”, ha dichiarato il classe 1987. Queste dichiarazioni e la sua gara non hanno fatto felici i tifosi: il calciatore ora è il più bersagliato sui social. Secondo il popolo bianconero, la predica è arrivata proprio da uno dei giocatori meno concentrati.

Meno chiacchiere ed arroganza…. Fuori gli attributi @bonucci_leo19 — Luigi (@BlackWhite86) February 27, 2020

De Ligt anticipa a 70mt dalla porta mente Bonucci letteralmente era già pronto a scappare — Riccardo (@_baietto) February 26, 2020

#Bonucci arretra..arretra..arretra..si porta l’attaccante in area e continua ad arretrare! In 10 anni non gli ho visto una volta affrontare l’attaccante! Per fortuna che ad un certo punto il campo è finito a Lione sennó a forza di arretrare arrivava a Torino a piedi! Questi siamo — RiD ThE RoCk (@RidTheRock) February 27, 2020

Bonucci che parla di atteggiamento e dice che non siamo stati aggressivi quando in partita lo si vede solo rinculare fin dentro la porta.

Ok.#OLJuve — Claudio Menichelli (@meniclaudio) February 26, 2020

I social sono sempre scatenati dopo i risultati negativi e spesso si va a caccia di responsabili. Non mancano le critiche verso chi ha sbagliato la partita con il Lione, ma questa volta il più bersagliato sembrerebbe proprio Leonardo Bonucci.

