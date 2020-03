Nuovo bomber per l’Inter: in Inghilterra inseriscono anche i nerazzurri nella corsa al fortissimo centravanti



L’Inter è tornata quest’anno ai vertici assoluti del calcio italiano sotto le cure di Antonio Conte che ha trovato ben presto la quadratura della squadra. I nerazzurri sono infatti in piena lotta scudetto e hanno ancora chance di sovvertire il proprio destino nelle semifinali di Coppa Italia, oltre agli ottavi di Europa League. Se l’Inter è in corsa ancora per tutto gran parte del merito va alla coppia d’attacco composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Il centravanti belga si è integrato alla perfezione con il compagno di reparto e negli schemi di Conte, mentre l’argentino è protagonista di un vero e proprio exploit al secondo anno di Serie A che potrebbe spingere top club europei come Real Madrid e soprattutto Barcellona all’assalto estivo. Proprio per questa ragione l’Inter potrebbe decidere di cautelarsi. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Inter, nuovo bomber per Conte: occhi su Kane

Una grossa chance per l’Inter, e non solo, potrebbe arrivare dall’Inghilterra dove sembra al capolinea l’avventura al Tottenham di Harry Kane. Secondo quanto sottolineato dal ‘Daily Telegraph’ l’attaccante britannico sta prendendo in forte considerazione la possibilità di lasciare gli ‘Spurs’ in estate per provare a fare un salto di qualità in una realtà che possa permettergli di vincere qualche trofeo. Su Kane ci sono inoltre anche big europee del calibro di Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City e United. L’Inter dal canto suo però nel caso in cui dovesse davvero partire Lautaro potrebbe affondare il colpo per comporre una nuova grande coppia insieme a Lukaku che avrebbe un potenziale impressionante.

L’eventuale approdo a Milano del centravanti inglese allevierebbe quindi il dolore della possibile cessione di Martinez. Oltre ai nerazzurri in Italia anche la Juventus di Paratici potrebbe farci un pensierino visto il problema del gol fatto registrare in questa stagione da Higuain.

