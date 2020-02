Roma, guai per Fonseca | Lesione muscolare per il top player

A due giorni dalla sfida di ritorno di Europa League contro il Gent, arriva la brutta notizia per la Roma di Fonseca: problema per il centrocampista

Giovedì sera è in programma il match di ritorno dei sedicesimi di Europa League in cui la Roma sarà impegnata in casa del Gent. Dopo la vittoria per 1-0 in casa, che non ha messo al sicuro il passaggio del turno, i giallorossi una settimana dopo dovranno giocarsi la qualificazione in Belgio. A due giorni dalla sfida è arrivata la cattiva notizia per l’allenatore Fonseca. Nelle ultime ore si sarebbe fermato il centrocampista che rischia di saltare la partita di giovedì e non solo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, obiettivo Guardiola: c’è la promessa

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus-Inter, clamorosa ipotesi: match in chiaro!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus,dalla Spagna: affare FATTO

Roma, tegola per Fonseca: si ferma Pellegrini

Saranno settimane piene di impegni per la Roma, tra campionato ed Europa League i giallorossi si ritroveranno a giocare ogni tre giorni, passaggio del turno permettendo. Nelle ultime ore però, arriva la cattiva notizia per Fonseca. Il numero sette romanista Lorenzo Pellegrini avrebbe riportato un’edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, formatosi a seguito della lesione allo stesso.

Uno stop muscolare che mette in allarme il centrocampo giallorosso, andranno valutati con certezza i tempi di recupero. Sicuramente è a serio rischio la partita di ritorno contro il Gent e non solo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, nuovo affare col PSG e ‘sgarbo’ alla Juventus