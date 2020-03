Calciomercato Juventus, futuro Haaland | C’è la scelta

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano a sognare Haaland ma per il norvegese la concorrenza è agguerrita: l’annuncio sul bomber

La Juventus si prepara alla fase decisiva della stagione. In un calendario fitto di impegni, per il compattamento dovuto ai rinvii avvenuti per l’emergenza coronavirus, i bianconeri proveranno a confermarsi in campionato e ad arrivare fino in fondo in Coppa Italia e Champions League. La società prepara già, in ogni caso, le mosse di calciomercato per la prossima stagione, con numerosi obiettivi importanti nel mirino.

Calciomercato Juventus, l’annuncio sul futuro di Haaland

Tra gli obiettivi, nonostante il passaggio al Borussia Dortmund di questo inverno, rimane Erling Haaland. Il giovane bomber norvegese sta confermando le sue grandi doti anche nella squadra tedesca, con reti a raffica. Possibile un nuovo assalto in estate, magari grazie alla regia dell’agente Raiola, sempre in buoni rapporti con la Juve, ma la concorrenza non manca per il giocatore e anzi arriva un annuncio che spaventa i campioni d’Italia.

Alf Inge Haaland, padre del giocatore, difensore con un passato in Premier League, intervistato da ‘As’ spiega infatti: “Il Dortmund è un club ideale per lui per continuare a crescere. Ma la Liga spagnola sarebbe un campionato adatto a lui, con grandi squadre. Ci hanno accostato a circa 100 squadre, non si sa se giocherà in Spagna. Succederà quel che succederà”. Il riferimento al Real Madrid, squadra davvero molto interessata alle prestazioni dell’attaccante, è evidente. Anche perché Haaland, nelle giovanili, si è spesso incrociato con la promessa dei Blancos, Odegaard: “Gli piace molto giocare con Martin, si trovano bene in campo”.

