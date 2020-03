Calciomercato Roma, Friedkin verso il closing | In arrivo la firma

Sembra stia per arrivare il closing decisivo per il passaggio di proprietà della Roma: a New York sarebbe arrivato il momento delle firme

Il tanto atteso momento del passaggio di proprietà della Roma, sembrerebbe ormai arrivato. Secondo quanto riporta il giornalista Filippo Biafora sul suo profilo Twitter, a New York si starebbero firmando i contratti preliminari per il passaggio di proprietà della società capitolina. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il comunicato, per poi procedere al closing definitivo. Così James Pallotta lascerà le redini del club al gruppo americano guidato da Dan Friedkin. Arriverà così per il club giallorosso un nuovo presidente americano dopo Thomas Di Benedetto e James Pallotta, sperando con risultati migliori.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, il futuro di Higuain | Incontro in vista

Potrebbe interessarti anche >>> Serie A, ESCLUSIVO Mastroianni: ”De Ligt un fenomeno. Lozano? Ecco perché non rende