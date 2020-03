Calciomercato Juventus, Rabiot più soldi | Mossa per il Top player

Il futuro del big del Barcellona torna in bilico. La Juventus può fare un tentativo per la prossima sessione di mercato

Sono giorni intensi per il calcio italiano, che vive una fase delicata per via dell’emergenza coronavirus. Lo sport e tutte le manifestazioni sportive saranno prive di spettatori, ma i campionati non si fermano e continueranno ad andare avanti anche senza il “dodicesimo uomo” in campo. Le società hanno accettato questa decisione visto che non sembrerebbero esserci altre soluzioni, e ora spostano le loro attenzioni solo sul campo mettendo da parte le polemiche.

La Juventus vivrà due settimane cruciali sia per il campionato che per la Champions League. Domenica c’è lo scontro importante contro l’Inter, mentre tra due settimane si cercherà di ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata contro il Lione. Nel frattempo, Fabio Paratici continua a lavorare per migliorare la rosa e non farsi trovare impreparato nella prossima estate.

Barcellona, futuro di Ter Stegen in bilico: occhio alla Juventus!

Un nome cercato in passato e che potrebbe tornare di moda per i bianconeri è quello del portiere Marc Andre Ter Stegen. L’estremo difensore del Barcellona, che fino a pochi mesi fa sembrava vicino all’addio, non sembrerebbe ancora certo di restare in Spagna. Ai microfoni di Catalunya Radio, infatti, il tedesco ha svelato di non sapere ancora se resterà o no con i Blaugrana. Il suo contratto scade nel 2022.

La Juventus dunque potrebbe farci un pensierino per la prossima estate e magari potrebbe anche arrivare a 6 milioni di euro all’anno di ingaggio, più dei 4 milioni e mezzo che il portiere prende attualmente. Il problema però potrebbe riguardare il prezzo: la clausola di Ter Stegen è di 180 milioni ed è quindi da scartare l’ipotesi di un acquisto diretto. In caso di trattativa si potrebbero raggiungere cifre ragionevoli, si parla di 80-100 milioni di euro. I bianconeri potrebbero anche sfruttare l’inserimento di calciatori in esubero. Un sacrificato, ad esempio, potrebbe essere Rabiot che la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto con l’aggiunta di 50 milioni. Potrebbe esserci anche un inserimento di Bernardeschi per far scendere ulteriormente il prezzo.

Dunque il futuro di Marc Andre Ter Stegen, uno dei migliori portieri in circolazione, sembrerebbe in bilico e la Juventus potrebbe anche farci un pensierino per la prossima estate.

