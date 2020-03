Calciomercato Juventus, Guardiola ‘sorpassato’ | Candidato a sorpresa

Calciomercato Juventus, parte il toto panchina per la prossima stagione: poche chances per la conferma di Sarri, ma in pole non c’è Guardiola

Dopo il caos rinvii per l’emergenza coronavirus, la stagione è pronta a ripartire. Per la Juventus, si ricomincia dal big match con l’Inter, fondamentale per riprendere la vetta della classifica e sorpassare nuovamente la Lazio. Sarri si gioca molto nel finale di stagione, ma il suo destino, appeso a un filo, potrebbe comunque essere segnato. Raramente il tecnico bianconero ha convinto in questa sua annata bianconera e molti tifosi non sarebbero sorpresi, né forse troppo dispiaciuti, di cambiare allenatore a fine campionato.

Calciomercato Juventus, Gasperini il preferito per il dopo Sarri

E’ quanto si apprende dai dati riportati dall’Osservatorio Eurobet, per i quali appena il 3,5% dei supporters juventini si aspetta Sarri ancora in panchina nella prossima stagione. Il preferito sarebbe Gianpiero Gasperini, che riporterebbe il 35% delle preferenze. Il tecnico sta stupendo tutti con la sua Atalanta ed è addirittura davanti a Guardiola (31%), il cui futuro con il Manchester City è tutto da decifrare vista la possibile squalifica degli inglesi per due anni dalle competizioni europee.

Al terzo posto, un grande ex, Zinedine Zidane, con circa l’11% delle preferenze. Per Simone Inzaghi, appena il 6,5%. Ancora meno per Massimiliano Allegri, il cui ritorno sarebbe gradito solamente dal 2,5% dei tifosi.

