Calciomercato Juventus, torna d’attualità Zidane per la panchina bianconera: la nuova squadra per il tecnico francese, con un pupillo dal Real Madrid

Finale di stagione fondamentale per la Juventus, che si gioca tutto sui tre fronti in cui è ancora impegnata. Bianconeri che puntano ad arrivare in fondo in tutte le competizioni e a vincere il più possibile, ma anche successi importanti potrebbero non essere sufficienti a Maurizio Sarri per guadagnarsi la riconferma. La posizione in panchina dell’allenatore toscano sembra piuttosto in bilico, tanto che si è parlato di un possibile ritorno di Massimiliano Allegri che avrebbe del clamoroso. Ma la Juventus ripensa anche a Zinedine Zidane, che potrebbe lasciare il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, gli obiettivi di Zidane: il pupillo dal Real Madrid

A sua volta, la posizione di Zidane sulla panchina dei ‘Blancos’ non appare solida. Florentino Perez sta pensando seriamente a Mauricio Pochettino, che nel più classico dei domino di mercato è anche nel mirino della stessa Juventus. In ogni caso, Zizou sarebbe fortemente tentato da una nuova esperienza in bianconero da allenatore, dopo essere stato tra il 1996 e il 2001 a Torino da giocatore. E con lui, la squadra potrebbe cambiare volto: numerosi gli obiettivi di altissimo profilo che potrebbero vestire la maglia bianconera nella prossima stagione.

Dal Real Madrid, a Torino potrebbe sbarcare Isco, vero e proprio pupillo di Zidane. Si tratta oltretutto di un giocatore già seguito in passato dalla Juventus: Allegri, ai suoi tempi, avrebbe fatto carte false per averlo con sé. Il fantasista ha sempre dovuto lottare per affermarsi al Bernabeu, facendo fatica a sentirsi un inamovibile. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 con le Merengues, per strapparlo a Perez serviranno tra i 60 e i 70 milioni di euro. Con Zidane, inoltre, pronto a ripartire l’assalto a Pogba, Skriniar ed Harry Kane, altri ‘pallini’ sia del francese che di Paratici, ricostruendo la dorsale principale della squadra.

