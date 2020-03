Calciomercato Milan, non solo Boban | In quattro verso l’addio

L’ufficialità dell’addio al Milan di Zvonimir Boban arriverà nei prossimi giorni: la rivoluzione di Gazidis ha avuto inizio, ora si passerà alla rosa rossonera

L’addio ormai è cosa fatta. Boban non farà parte più della dirigenza del Milan con la lettera ufficiale inviata da Elliott al croato. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” l’ufficialità si avrà tra una settimana quando gli avvocati formalizzeranno il divorzio. Nella giornata di ieri lo stesso Boban ha ricevuto lettera di licenziamento “per giusta causa” dopo l’intervista rilasciata proprio alla Gazzetta visto che non sembra stata autorizzata dai piani alti.

Calciomercato Milan, via anche Ibrahimovic

Inoltre, come rivelato dall’edizione de La Repubblica la rivoluzione di Gazidis, dopo l’addio di Boban, ripartirà con una squadra di 24enni con un tetto di stipendio massimo di 2 milioni di euro: così sono a rischio le posizioni di Ibrahimovic, Donnarumma, Romagnoli e Rebic. Ora l’obiettivo resta quello di continuare a risalire in classifica per centrare un posto in Europa. Poi si passerà alla rosa rossonera con il possibile addio anche di Pioli. In quattro potrebbero dire addio al termine della stagione con una nuova rivoluzione, l’ennesima negli ultimi anni.

