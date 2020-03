Come previsto da tempo, in casa Milan è arrivato l’addio del dirigente: ecco il comunicato ufficiale della società rossonera

La prossima estate il Milan sembrerebbe intenzionato a mettere in atto una vera e propria rivoluzione. La società milanista starebbe vivendo un periodo di caos, in cui alcuni dirigenti e giocatori avrebbero le valigie pronte. Proprio in queste ore è arrivata l’ufficialità dell’addio del Chief Football Officer rossonero, Zvonimir Boban. Dopo un anno come CFO nella squadra di Milano, termina l’avventura del dirigente ed ex calciatore al Milan.

Potrebbe interessarti anche >>> Champions League, c’è l’annuncio | Un’italiana a porte aperte

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, retroscena: il no di Sancho

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, asse caldo con Raiola | Sogno per il centrocampo

Calciomercato Milan, UFFICIALE addio Boban: ecco il comunicato

La rivoluzione che dovrebbe caratterizzare la prossima stagione del Milan, inizia già da ora. Infatti nelle ultime ore è arrivato l’addio del CFO Zvonimir Boban, un addio annunciato da giorni dopo l’attacco del croato a Gazidis, reo di aver avviato i contatti con Rangnick senza interpellare prima la dirigenza. Incaricato dal club milanista lo scorso giugno, dopo un anno la sua avventura a Milano è giunta al termine. Il comunicato ufficiale rilasciato dal Milan recita: ”AC Milan conferma di aver comunicato al Signor Zvonimir Boban la risoluzione del contratto con effetto immediato per il ruolo di Chief Football Officer del Club. Il Club ringrazia Zvonimir per il suo operato in questi 9 mesi e gli augura il meglio per il futuro professionale.”

Nella seconda parte del comunicato la società rossonera ribadisce la piena fiducia nell’allenatore, Stefano Pioli, ribadendo il progetto di crescita seguendo i parametri del fair play finanziario.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juve e Inter, occasione Bale | Può partire gratis