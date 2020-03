L’Inter cercherà di tornare ad essere ancor di più protagonista. Mino Raiola entrerà in azione prepotentemente in casa nerazzurra: colpaccio per Conte

Non solo la Juventus: l’Inter sta tornando ad essere come una delle maggiori forze del campionato italiano. L’obiettivo del club nerazzurro è quello di tornare ad essere competitivo anche in campo europeo con la possibilità di arrivare fino in fondo in Champions. E così la società sarebbe pensando a diversi colpi importanti per rinforzare il tasso tecnico e d’esperienza della compagine milanese.

Calciomercato Inter, da Izzo per arrivare a Verratti: che colpo!

Da pochi mesi il difensore del Torino, Armando Izzo, ha un nuovo agente, ossia il potente Mino Raiola, che potrebbe così entrare subito in azione come svelato dalle ultime indiscrezioni di mercato. L’addio al termine della stagione del centrale napoletano sembra ormai cosa fatta con il club granata che non sta attraversando un ottimo periodo. E così ci potrebbe essere un contatto diretto con l’Inter, alla ricerca di difensori centrali utili per la difesa a tre di Conte, soprattutto in caso di addio di Skriniar e Godin.

Ma non solo. Raiola potrebbe così avere un filo diretto con l’ad Marotta per il sogno del centrocampo, ossia Marco Verratti, che è diventato il punto fermo del PSG. L’operazione è difficile per costi vista la sua valutazione di oltre 70 milioni e soprattutto per l’ingaggio del pescarese di 9 a stagione. L’asse, però, sarebbe molto caldo nelle ultime settimane con la possibilità di chiudere operazioni davvero scoppiettanti. In caso di addio di Brozovic, Marotta potrebbe accelerare anche il trasferimento.

L’Inter continua a lavorare in ottica futura per allestire una rosa super competitiva da regalare al condottiero Antonio Conte.

