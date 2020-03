La Juventus è alla ricerca dei migliori talenti europei, ma questa volta la concorrenza è delle peggiori: Sul gioiellino ci sono anche Barcellona e Real Madrid.

Fabio Paratici ha abituato la Juventus ad una meticolosa programmazione per il futuro e la ricerca di talenti su cui costruire le future vittorie bianconere è un aspetto fondamentale. In estate l’arrivo di Matthijs de Ligt andava proprio in questo verso: il difensore olandese classe ’99 è stato il primo pilastro su cui fondare la retroguardia di ‘Madama’. La Juventus, infatti, ha storicamente avuto sempre grandi difese: per ultima la celebre ‘BBC’ composta da Barzagli, Bonucci e Chiellini. Il centrocampo bianconero adesso vede brillare l’astro nascente di Rodrigo Bentancur e l’acquisto di Kulusevski a gennaio fa ben sperare per la prossima stagione. Uno degli obiettivi di Paratici per costruire la Juve del futuro è Kai Havertz, che da avversario ha potuto provare il terreno dell’Allianz Stadium nel girone di Champions League con il Bayer Leverkusen.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Ronaldo non si allena | Permesso speciale

Calciomercato Juventus, Paratici ci prova ma ci sono Real Madrid e Barcellona

L’assenza di un vero e proprio trequartista di ruolo, fino ad ora, è stato un cruccio della Juventus di Maurizio Sarri. E così monitorando il mercato, Paratici è rimasto molto colpito dalle doti di Kai Havertz. Il tedesco classe ’99 ha una fisicità prorompente (è alto 1,89 m), ma la sua capacità di trovare la porta e servire i compagni unita alla leggiadria con cui galleggia fra le linee avversarie fanno di lui un arma letale. La Juventus, però, non è l’unica grande squadra ad aver messo gli occhi sul gioiello delle ‘Aspirine’: secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, anche il Barcellona ed il Real Madrid sarebbero molto interessate ad Havertz. Per la Juventus l’inserimento delle due big spagnole potrebbe voler significare un’asta al rialzo alla quale sarebbe difficile avere la meglio. In particolare è il Real Madrid a sembrare maggiormente determinato nell’inseguire Havertz.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, la conferma: “KO con l’Inter? Sarri via, torna Allegri”

La suggestione Havertz è ancora viva per la Juventus, ma se Barcellona e Real Madrid dovessero decidere di spingere sull’acceleratore per il tedesco ci sarebbe poco da fare. Paratici, intanto, non perde di vista il giovane tedesco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Higuain | Spunta destinazione clamorosa!

Caos Serie A, Zhang contro Dal Pino | Il provvedimento della procura

Calciomercato Milan, futuro Pioli | Clamorosa ipotesi