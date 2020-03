Gareth Bale può lasciare gratis il Real Madrid alla fine della stagione in corso: nuove voci di calciomercato, Inter e Juventus ci pensano. Ecco come stanno le cose

Gareth Bale continua la sua stagione da “oggetto misterioso” nel Real Madrid. L’ultimo caso che dimostra il suo sentirsi fuori dal gruppo risale al Clasico, quando mentre i compagni di squadra festeggiavano una vittoria che mancava dal 2014, il gallese abbandonava rapidamente il Bernabeu, non comparendo nelle classiche foto di spogliatoio. La spaccatura tra lui, resto del gruppo e Zinedine Zidane, che lo ha schierato dal primo minuto appena 11 volte in 26 giornate di Liga e solo una in sette gare di Champions, è palese.

Calciomercato Inter e Juventus, caso Bale: il prezzo

Il suo agente, nei giorni scorsi, ha provato a gettare acqua sul fuoco, ma a Concha Espina sanno benissimo che in estate, dovrebbe essere giunta l’ora dell’addio. Secondo quanto raccolto da Calciomercatoweb.it, il Real Madrid sarebbe disposto a lasciar partire ‘quasi’ gratis il classe il 1989, il cui contratto scade nel 2022. Florentino Perez reputa conclusa l’avventura madridista dell’ex Tottenham (costato 100 milioni nel 2013) ed è disposto a lasciarlo partire se dovesse spuntar fuori un club in grado di garantirgli il suo stipendio da 14.5 milioni di euro netti, ostacolo enorme, finora, alla sua cessione.

Calciomercato Inter e Juventus, ok di Bale alla Serie A

Durante la scorsa estate, il Real Madrid fece sapere ai suoi possibili acquirenti di esser disposto a cederlo gratuitamente, cambiando poi idea in corso d’opera e restando, alla fine, col cerino in mano, creando una situazione scomoda per tutti. In estate, la dirigenza merengue non vuole commettere un errore simile e partirà con una richiesta da 30 milioni di euro, estremamente trattabile al ribasso. Diversi top club europei ci stanno pensando e, negli ultimi mesi, anche Inter e Juventus sono state accostate al top-player gallese, che vedrebbe di buon grado un’avventura in Italia… A patto di non rinunciare nemmeno ad un euro del suo stipendio da nababbo.

