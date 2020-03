Calciomercato Inter, cessione Lautaro | Mourinho si ‘allea’ col nemico

In casa Inter la prossima estate terrà banco il futuro incerto di Lautaro Martinez fortemente accostato al Barcellona. I blaugrana preparano la strategia vincente.

16 reti in 30 presenze stagionali tra coppe e campionato per Lautaro Martinez che sta vivendo un’annata da sogno al centrocampo dell’attacco dell’Inter in coppia col ‘gemello del gol’ Romelu Lukaku. Un grande exploit al suo secondo anno di Serie A che lo ha fatto finire in cima alla lista dei desideri del Barcellona di Lionel Messi, a caccia di un post-Suarez all’altezza. Proprio per questo motivo il futuro interista del giovane albiceleste appare tutt’altro che sicuro, vista anche la potenza economica dei blaugrana pronti a fare follie. L’Inter dal canto suo in caso di partenza non ha assolutamente intenzione di fare sconti rispetto alla clausola di rescissione fissata a 111 milioni di euro. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, sogno Griezmann | L’intreccio che coinvolge Neymar

Calciomercato Inter, il piano del Barcellona per arrivare a Lautaro: occhio a Coutinho

Nonostante il prezzo elevatissimo, il Barcellona continua a corteggiare Lautaro Martinez che Leo Messi vorrebbe al suo fianco per riportare i catalani ai fasti di un tempo. I 111 milioni della clausola al netto del desiderio blaugrana potrebbero comunque rappresentare un ostacolo per la società catalana che per non gravare troppo sul bilancio potrebbe pensare prima di incassare da una forte cessione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, super intreccio con il Chelsea per le fasce

In tal senso l’indiziato numero uno è il brasiliano Philippe Coutinho, flop a Barcellona e attualmente in prestito al Bayern Monaco. L’ex nerazzurro difficilmente verrà riscattato dai bavaresi, motivo per cui servirà un altro acquirente. La giusta ‘mano’ potrebbe arrivare dal Tottenham di Mourinho, che voglioso di riscatto potrebbe tornare alla carica per Coutinho, sbloccando indirettamente anche le liquidità del Barça per Lautaro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, cessione Lautaro: ecco le condizioni di Marotta

Getafe-Inter, ESCLUSIVO De La Rosa: “Coronavirus? Arrivano italiani ogni giorno”