Calciomercato Juventus, retroscena: il no di Sancho

Calciomercato Juventus, spunta un retroscena su Sancho: l’attaccante del Borussia Dortmund ha rifiutato in passato un’offerta molto importante

Tra gli obiettivi di calciomercato della Juventus, ci sono molti giocatori ‘futuribili’, calciatori giovani già in grado di fare la differenza. Uno di questi è sicuramente Jadon Sancho, attaccante inglese che con la maglia del Borussia Dortmund si sta togliendo numerose soddisfazioni. 20 anni da compiere il prossimo 25 marzo, è già uno dei potenziali crack dei prossimi anni e in giallonero, con Haaland, sta componendo una coppia d’attacco davvero atomica. E la sua valutazione, adesso, è già schizzata intorno ai 100 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: Neymar, Mbappé o Sancho? Ecco chi sarà l’erede di Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus, il rimpianto del Manchester City su Sancho

Su Sancho, per il quale i bianconeri dovranno fronteggiare una concorrenza fortissima, emerge ora un retroscena piuttosto interessante. L’attaccante, come noto, si è formato nel Manchester City, da cui è andato via nell’estate 2017. Guardiola credeva molto in lui, tanto che secondo il ‘Daily Mail’ il club aveva formulato una proposta contrattuale da circa 1,7 milioni di euro a stagione per trattenerlo.

Una cifra, senza dubbio, considerevole per un ragazzo all’epoca appena 17enne. Ma Sancho, nonostante la rilevanza della proposta, avrebbe voluto mettersi alla prova altrove, consapevole di avere tantissima concorrenza in una compagine come quella dei Citizens, dove verosimilmente avrebbe trovato poco spazio. Così, si è concretizzato l’addio. Guardiola rimpiange ciò che non è stato, adesso il gioiello brilla e tutti sono pronti a fare carte false per averlo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, il futuro di Higuain: incontri in vista

Calciomercato Juventus, futuro Haaland: c’è la scelta

N.L.C.