Champions League, c’è l’annuncio | Un’italiana a porte aperte

Direttive differenti tra Italia ed Europa, infatti come annuncia il ministro della salute spagnolo Barcellona-Napoli si giocherà a porte aperte

In Italia le partite per il prossimo mese si giocheranno a porte chiuse, queste le direttive del governo a cui dovranno attenersi i club. Mentre in Spagna le direttive sono totalmente diverse. Come dichiara il ministro della salute spagnolo in un intervista rilasciata ad ‘El Mon‘, la partita di ritorno degli ottavi di Champions League, Barcellona-Napoli, si giocherà a porte aperte. Anche l’esodo di tanti tifosi partenopei che seguiranno la squadra in Spagna, non preoccupa il ministro, poiché come dichiarato dallo stesso, Napoli non farebbe parte delle zone a rischio, a differenza del nord Italia. Notizia sicuramente positiva per i tifosi azzurri che potranno spingere da vicino la loro squadra verso la qualificazione ai quarti di finale.

