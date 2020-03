Secondo Don Balón, sarebbe pronta un’offerta mai vista prima per Kylian Mbappé, che però potrebbe favorire la Juventus in vista di un’eventuale partenza di Dybala nel prossimo calciomercato.

Sarebbe una bomba di calciomercato senza eguali, quella che starebbe per verificarsi nel mondo calcistico, ma che potrebbe finire per favorire la Juventus. Si tratta del Liverpool, che sarebbe pronta ad offrire al Paris Saint Germain la cifra astronomica di 300 milioni di euro per Kylian Mbappè. La squadra inglese così sostituirebbe Roberto Firmino con il francese, che con Salah e Manè formerebbe un tridente d’attacco ancor più letale. In tal caso, la squadra bianconera si fionderebbe sulla punta brasiliana, dato che deve iniziare a pensare di rimpiazzare l’argentino Paulo Dybala in vista di una sua eventuale partenza nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato Juventus: il partner ideale per CR7

Se le indiscrezioni lanciate da Don Balón venissero confermate, la Juventus potrebbe puntare tutto su Roberto Firmino in vista di una prossima partenza di Paulo Dybala. Paradossalmente, per alcuni, potrebbe sembrare un male, dato il talento evidente dell’argentino. Tuttavia, il brasiliano potrebbe essere il partner ideale di Cristiano Ronaldo in attacco.

L’attuale numero “9” del Liverpool ricopre il ruolo di un centravanti atipico, sempre pronto a far salire la squadra e a lanciare in porta i velocissimi Salah e Mané. Una situazione analoga che potrebbe verificarsi anche tra le fila bianconere e che potrebbe permettere al portoghese di segnare ancor più gol grazie alla funzione di assist-man perfettamente ricoperta dall’attaccante dei Reds. Si prospetta dunque un calciomercato estivo bollente tra offerte da capogiro e intrecci di mercato.

