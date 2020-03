Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza la possibile rivoluzione a metà campo nella prossima sessione estiva. In entrata occhio a un calciatore francese attualmente in Premier.

Punto debole della poco convincente Juventus di Sarri è sicuramente il centrocampo, viceversa un tempo non lontanissimo punto di forza. Nella zona, non a caso chiamata nevralgica, hanno fin qui deluso proprio tutti: non solo quindi i colpi a zero della scorsa sessione estiva di calciomercato, Rabiot e Ramsey, ma anche quel Pjanic atteso come indiscutibile faro del nuovo corso e che invece in questa stagione quasi mai è riuscito a risultare determinante, a causa a onor del vero anche di qualche problema fisico di troppo e della sua difficoltà per caratteristiche ad agire al centro della mediana.

Calciomercato Juventus, mirino in Premier per il centrocampo: ‘favore’ da Mourinho

Il quasi 31enne bosniaco potrebbe partire nell’estate ventura al pari dei suoi colleghi di reparto, Bernardeschi su tutti, aprendo le porte a quella che sarebbe una vera e propria rivoluzione. Con la conferma di Sarri, Fabio Paratici potrebbe puntare dritto su giocatori decisamente più congeniali alle idee di gioco dell’allenatore nativo di Napoli: In tal caso un nome più che valido sarebbe il ‘pupillo’ Jorginho non intoccabile al Chelsea.

Con un cambio in panchina, meglio ancora con l’arrivo di Zidane, ipotesi rilanciata in Inghilterra e non solo negli ultimi due-tre giorni, ecco che la Juventus potrebbe mirare a profili diversi e allo stesso tempo più graditi al tecnico ora al Real Madrid. Per esempio a Tanguy Ndombele, 23enne transalpino che l’estate scorsa il Tottenham ha acquistato dal Lione per circa 60 milioni di euro vincendo una concorrenza importante che comprendeva pure i bianconeri e le stesse ‘Merengues’ di, appunto, Zidane.

Ndombele è un centrocampista polivalente, bravo a ‘strappare’ e ad accompagnare la manovra offensiva. A partire della seconda parte di stagione è stato frenato da qualche acciacco fisico, ma in generale non fa impazzire Mourinho probabilmente perché un po’ indisciplinato tatticamente, come confermano le tante panchina collezionate. Trattare con il patron Levy non è facile per nessuno, chiedere a Marotta per Eriksen, e non lo sarebbe nemmeno per la Juventus, la quale ha però in rosa più di un giocatore che a Londra potrebbero apprezzare e dunque inseribile nell’eventuale affare.

Juventus, ESCLUSIVO Torricelli: “Sarri? Per anni i tifosi hanno criticato Allegri…”