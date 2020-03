Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Sanchez e il suo possibile sostituto considerato che non rimarrà nella squadra allenata da Conte

A meno di colpi di scena Alexis Sanchez non indosserà la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Ad oggi l’intenzione del club nerazzurro, considerato il rendimento poco eccelso del cileno (frenato pure dall’operazione alla caviglia) e l’onerosità dell’eventuale operazione specie sul piano dell’ingaggio, è quella infatti di non acquistare il cartellino preso con la formula del prestito l’estate scorsa dal Manchester United. Gli stessi ‘Red Devils’, tramite il tecnico Solskjaer, si sono già esposti ufficialmente in favore del ritorno, anche se è difficile pensare a una permanenza ad ‘Old Trafford’ del 31enne di Tocopilla. Più plausibile che l’ex Udinese venga subito rimesso sul calciomercato per una cessione stavolta a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Juve e Milan | L’annuncio: “Accordo al 100%”

Calciomercato Inter, sostituto Sanchez: nuova pista a zero e non solo

Per rimpiazzare Sanchez, Marotta e Conte pensavano soprattutto a Dries Mertens. Usiamo l’imperfetto poiché il belga viene dato ormai a un passo dal rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno, con il Napoli. Decisivo l’incontro a pranzo con Aurelio De Laurentiis. A quanto pare il classe ’87 di Leuven si legherà per altri due anni con il club azzurro, a fronte di un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più 500mila euro di bonus. Nelle tasche di Mertens dovrebbero finire pure 2 milioni al momento della firma. L’Inter è ora ‘costretta’ a vagliare altre soluzioni. Un’idea potrebbe essere rappresentata da Luis Muriel, giocatore che ha caratteristiche simili a Sanchez. Marotta potrebbe tentare la strada del prestito con diritto di riscatto, sfruttando gli eccellenti rapporti con l’Atalanta – nello specifico tra le famiglie Percassi e Zhang – che l’estate passata ha investito 15 milioni per strapparlo al Siviglia.

LEGGI ANCHE ->>> Milan, via Boban e fiducia a Pioli | Ma scoppia il ‘giallo’ Maldini!

Ma esiste la possibilità che il club di viale della Liberazione possa riprendere in considerazione anche un altro giocatore in scadenza, ovvero Mario Gotze. Il profilo è ‘affascinante’ ma probabilmente non farebbe impazzire Conte, dato che il 27enne non è più il giocatore di qualche anno fa. Non a caso al Borussia Dortmund fa spesso e volentieri panchina, senza contare che il Campione del Mondo 2016 necessiterebbe dl tempo per trovare una condizione fisica accettabile e ambientarsi al calcio italiano.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Mbappe ‘porta’ l’erede di Dybala | I dettagli

Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana | Rispunta vecchio obiettivo