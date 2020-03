Serie A, domani consiglio Federale | Spunta ipotesi clamorosa!

Il Consiglio Federale di domani deciderà il futuro della Serie A, intanto la FIGC cerca di allungare il calendario ma attende risposte dall’Uefa

L’emergenza coronavirus sta raggiungendo livelli sempre più avanzati e il futuro della stagione calcistica è sempre più a rischio. La scelta di disputare tutte le partite a porte chiuse non ha placato le polemiche e nelle ultime ore sono arrivate le lamentele di più componenti. A partire dal calciatore Mario Balotelli, passando per il presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi per arrivare al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Tutti loro pretendono una prevenzione maggiore e hanno chiesto a gran voce lo stop dei campionato, ma non sembrerebbe dello stesso avviso la Lega di Serie A.

Coronavirus, si prova ad allungare il calendario dei campionati. Slitta l’inizio dell’Europeo?

Come riporta il Corriere della Sera, la Federcalcio attende risposte dall’Uefa per capire se può avere qualche giorno in più per portare in fondo la stagione. L’Europeo 2020 sembrerebbe a rischio ma l’Uefa non intende ancora prendere decisioni in merito. Se più campionati dovessero avere le stesse difficoltà come quelle della Serie A, allora si potrebbe pensare a uno slittamento dell’inizio della competizione per nazionali per andare avanti con quelle per club.

Domani intanto ci sarà il Consiglio Federale che sarà decisivo perché verrà presa una decisione sul futuro della Serie A. Per quanto riguarda le gare competizioni europee, invece, Juventus–Lione e Inter–Getafe si dovrebbero giocare a porte chiuse ma le società starebbero valutando delle soluzioni. I bianconeri starebbero cercando un piano B, ma è già arrivato un no da Malta. Intanto, in Serie A, sono in bilico le gare del prossimo 18 marzo Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma. Ci potrebbe essere un ulteriore rinvio vista l’emergenza.

Serie A, nuova ipotesi per l’emergenza: campionato a 22 squadre

Se la Serie A dovesse fermarsi prima della conclusione, si verificherebbe un caso nuovo nel campionato italiano. Le regole non prevedono l’obbligo per l’assegnazione del titolo, quindi c’è la possibilità che nessuna squadra vinca lo scudetto. La Lega Calcio ha solo l’obbligo di fornire una classifica alla Uefa per stabilire quali squadre accederanno alle prossime competizioni europee.

Per quanto riguarda la lotta salvezza, invece, c’è una nuova ipotesi della Repubblica. Non ci sarebbero retrocessioni, dunque si potrebbe pensare di ampliare la Serie A a 22 squadre. Quindi il campionato sarebbe composto dalle società attuali più le prime due del campionato di Serie B al momento dell’eventuale sospensione.

In questo modo, dunque, le compagini in più sarebbero Benevento e Crotone che attualmente occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione nel campionato cadetto.

