Il Liverpool irrompe nella corsa a Ferran Torres per il calciomercato estivo. Sul talento del Valencia c’è anche l’interesse della Juventus

A suon di prestazioni, Ferran Torres ha catturato l’interesse di diversi top club europei. Il gioiello del Valencia sarà monitorato dagli operatori di mercato anche questa sera, dove affronterà l’Atalanta al Mestalla (a porte chiuse per l’emergenza coronavirus) nel ritorno degli ottavi di Champions League. Il canterano dei ‘Pipistrelli’ ha messo a referto 5 reti e 6 assist nella stagione corso in tutte le competizioni, finendo tra gli altri nel mirino della Juventus.

Il club bianconero monitora da diverso tempo il classe 2000, con gli scout della ‘Vecchia Signora’ che a più riprese hanno osservato dal vivo il giocatore. Anche il CFO Paratici si è mosso in prima persona per Torres, seguendolo dalle tribune di ‘San Siro’ in occasione della gara d’andata di Champions tra gli spagnoli e la formazione di Gasperini. La concorrenza però si preannuncia agguerrita per la Juve, visto che anche Chelsea, Atletico Madrid e Paris Saint-Germain avrebbero drizzato le antenne per l’esterno offensivo.

Calciomercato Juventus, pericolo Liverpool per Ferran Torres

A queste si sarebbe aggiunto anche il Liverpool dell’estimatore Klopp. I ‘Reds’ campioni d’Europa sarebbero infatti piombati su Ferran Torres e starebbero preparando l’affondo per la finestra estiva. Il Liverpool sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria del 20enne talento, pari a 100 milioni di euro. Senza rinnovo con il Valencia e visto anche il contratto in scadenza nel 2021, il sodalizio di Liga potrebbe essere propenso a cedere il proprio diamante pregiato per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno e mezzo.

Il Liverpool, stando a ‘Don Balon’, starebbe studiando comunque un altro piano per Torres. Ovvero l’inserimento nella trattativa di Shaqiri, finito nel dimenticatoio in questa stagione e desideroso di cambiare aria per giocare con maggiore continuità. Per abbassare così il corrispettivo economico della clausola gli inglesi metterebbero sul piatto il cartellino dell’ex Inter, valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una mossa per anticipare gli altri corteggiatori, Juve compresa.

G.M.