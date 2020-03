Inter-Getafe, gara a rischio | L’annuncio del presidente Torres

L’emergenza Coronavirus non sta bloccando soltanto il calcio in Italia, ma potrebbe avere ripercussioni anche sulle sfide europee: furioso il presidente del Getafe alla vigilia della sfida con l’Inter

Si gioca o non si gioca? L’emergenza Coronavirus sta iniziando a diffondersi anche in Spagna e nelle altre Nazioni europee con la possibilità anche di non scendere più in campo in Europa League e in Champions League. Ogni ora esce fuori una novità e così il presidente del Getafe, Angel Torres, ha criticato duramente la decisione della UEFA: “Il Getafe non andrà a Milano, anche a costo di perdere il turno”. Attualmente l’andata degli ottavi di Europa League tra spagnoli e Inter è in programma giovedì sera a San Siro a porte chiuse, ma ai microfoni di El Transistor su Onda Cero il numero uno del club ha rivelato duramente il suo pensiero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo sponsorizza il bomber: “E’ fortissimo”

Inter-Getafe, per ora si gioca. Cosa succederà?

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte della Uefa e così la sfida si dovrebbe giocare. Inoltre, sono stati anche bloccati i voli da e per l’Italia. Dura la replica del presidente Torres: “Abbiamo chiesto alla Uefa di trovare un’alternativa a Milano. Se la situazione non cambia credo che non andremo in Italia a giocare contro l’Inter”. Poi ha aggiunto: “Il Governo spagnolo proibisce l’arrivo di aerei dall’Italia e il Governo italiano ha sospeso la Serie A e io mi devo buttare nel fuoco?”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, primo colpo con Guardiola | Ecco il bomber

Nella serata di ieri è arrivato anche un comunicato congiunto tra l’Associazioni calciatori spagnola e quella italiana con la richiesta di rinviare questa sfida così come le altre che vedono coinvolte club spagnoli e italiani. Come svelato dall’edizione de Il Corriere dello Sport il programma alla vigilia di Inter-Getafe vede parlare unicamente Conte e Handanovic ai microfoni di Sky e ad Inter Tv con le attività stampa ridotte: accesso negato ad Appiano Gentile ad altri giornalisti.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare così la comunicazione ufficiale da parte della UEFA per la sfida di Europa League.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana | Rispunta vecchio obiettivo