Emergenza Coronavirus, un interista in quarantena in Nazionale

L’emergenza Coronavirus ormai si è diffusa in tutta Europa: la decisione del ministro della Sanità cileno per i due calciatori sudamericani Vidal e Sanchez

Arturo Vidal e Alexis Sanchez saranno messi in quarantena quando torneranno in Nazionale, questa è la decisione del ministro della Sanità cileno che ha svelato anche: “Nessuno è immune al contagio”. Questa è la notizia rilanciata da SportMediaset per i due calciatori sudamericani rispettivamente di Barcellona e Inter. A causa dell’emergenza del coronavirus il calcio italiano si fermerà fino al 3 aprile: anche in Spagna sono partiti i primi provvedimenti ufficiali.

Coronavirus, la decisioni dal Cile

Attualmente la FIFA ha annullato soltanto le gare asiatiche per le qualificazioni di Qatar 2022, ma non le sfide che riguardano le Nazionali sudamericane. E così il Cile sarà impegnato contro l’Uruguay il 26 marzo e contro la Colombia il 31 marzo. Anche il centrocampista del Bologna, Gary Medel, dovrà sottoporsi a scopo precauzionale alla quarantena. Inoltre, gli stessi calciatori decideranno se stare nelle proprie abitazioni o nel centro sportivo della Nazionale.

Un’emergenza storica che sta colpendo ogni settore della vita quotidiana di ogni persona. La salute è ovviamente più importante del calcio e così vanno rispettate ogni norma possibile al fine di evitare la diffusione di contagio in tutto il mondo.

Nei prossimi giorni, infine, potrebbero anche arrivare notizie ufficiali per il rinvio delle gare di qualificazioni per Qatar 2022.

