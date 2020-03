Cristiano Ronaldo ha indicato a Paratici il proprio erede: la star portoghese della Juventus ha speso parole al miele per il giovane fuoriclasse.

La Juventus negli ultimi anni si è costruita intorno alla stella abbacinante di Cristiano Ronaldo. Nemmeno il fuoriclasse lusitano, però, è avulso dal tempo che passa. Anche se la condizione fisica a cui ‘CR7’ si mantiene grazie ad un’autodisciplina degna di un Samurai, come sottolinea la capigliatura esibita dal portoghese ultimamente, sembrerebbe dimostrare il contrario. La Juventus nei prossimi anni sarà chiamata all’arduo compito di sostituire Cristiano Ronaldo. Paratici, quindi, dovrà trovare una stella in grado di reggere il peso dell’eredità lasciata dall’iconico numero ‘7’.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo incorona Vinicius | Elogio di CR7

Sabato scorso, con la Serie A bloccata dal ‘Coronavirus’, Cristiano Ronaldo era al ‘Santiago Bernabeu’ per seguire dal vivo il ‘Clasico’ fra Real Madrid e Barcellona. Una partita che tante volte ha visto CR7 esultare per un goal decisivo, ma che questa volta lo ha visto esultare nei panni del tifoso madridista. Alla rete di Vinicius Jr. Ronaldo è esploso di gioia e, secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, ai propri amici avrebbe espresso grandi elogi per il brasiliano. “Questo ragazzo è molto forte, quando riuscirà a segnare a ripetizione non lo fermerà più nessuno”. Una vera e propria incoronazione quella di Cristiano Ronaldo per Vinicius. Il migliore degli endorsement per l’asso brasiliano, che potrebbe essere anche un obiettivo della Juventus qualora arrivasse Zidane sulla panchina bianconera. Paratici potrebbe decidere di puntare forte proprio su Vinicius nei prossimi anni, con la benedizione di Cristiano Ronaldo.

Un fuoriclasse riconosce un altro fuoriclasse, e Cristiano Ronaldo ha visto in Vinicius il proprio erede. Juventus e Real Madrid sono avvisate, il futuro è verdeoro.

