Calciomercato Milan, nuova destinazione clamorosa | Addio Donnarumma!

Il Chelsea di Frank Lampard avrebbe trovato il portiere per la prossima stagione in Spagna: la trattativa potrebbe tirare in ballo anche il Milan

Da tempo ormai è noto che il Chelsea non riponga più fiducia sul proprio portiere Kepa. Da gennaio l’estremo difensore titolare dei ‘blues‘ è diventato Willy Caballero, con il giocatore classe 1994 che resta seduto in panchina. Frank Lampard per la prossima stagione avrebbe messo gli occhi sul portiere del Barcellona, Ter Stegen. Il numero uno tedesco avrebbe qualche problema nello spogliatoio blaugrana, così il club londinese vorrebbe approfittarne. Questo valzer di portieri potrebbe tirare in ballo anche il Milan.

Potrebbe interessarti anche >>> Inter, via libera alla Juve per Icardi | Ad una condizione

Potrebbe interessarti anche >>> Milan e Juventus | ‘Mago’ Raiola tra Donnarumma e Pogba | Lo scenario

Potrebbe interessarti anche >>> Fair Play Finanziario, Marsiglia a rischio sanzione | Il Milan ne approfitta

Calciomercato Milan, il Chelsea soffia il portiere al Barcellona: blaugrana su Donnarumma

Il Chelsea di Frank Lampard sembrerebbe avere le idee chiare, Kepa non sarà il portiere dei ‘blues’ per la prossima stagione. Così, secondo quanto riporta ‘Express‘, la società di Londra avrebbe messo gli occhi su Marc-André Ter Stegen, portiere del Barcellona. Il numero uno blaugrana avrebbe avuto qualche discussione con alcuni membri dello spogliatoio, in particolare con Lionel Messi. Così il Chelsea vorrebbe approfittarne per acquistare il giocatore tedesco in estate. Questa trattativa aprirebbe un nuovo scenario anche per il futuro di Gigio Donnarumma.

Infatti il Barcellona, nel caso partisse Ter Stegen, potrebbero piombare sull’estremo difensore del Milan. Nuova concorrente quindi per la Juventus, che da tempo starebbe osservando il portiere rossonero e della nazionale italiana. In estate sicuramente, il numero 99 rossonero farà infuocare la finestra di calciomercato.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, UFFICIALE | Boban ai saluti