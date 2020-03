Clamoroso colpo di scena nel lunch match delle 12.30 di Serie A tra Parma e Spal: giocatori negli spogliatoi e gara posticipata

In un‘Italia in piena emergenza coronavirus, il calcio riprende a svolgere i propri impegni cerando una normalità che al momento sembra lontana. Al Tardini si stava per aprire la domenica di calcio a porte chiuse con la sfida tra Parma e Spal, ma pochi istanti prima dell’ingresso in campo delle squadre, il ritorno negli spogliatoi: valutata la possibile sospensione del campionato, decisione intanto rinviata di 30 minutima sembrerebbe che i calciatori si sarebbero rifiutati di entrare in campo, come segno di protesta per il regolare svolgimento del campionato. Nei giorni scorsi anche il presidente dell’AIC, Damiano Tommasi era intervenuto sull’argomento, chiedendo di fermare il campionato. Seguiremo lo svolgimento della situazione, in una Serie A continuamente a rischio stop.

