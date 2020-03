Calciomercato Milan, tensioni senza fine | E Ibrahimovic rischia!

La decisione del Milan su Boban non è stata gradita ad Ibrahimovic: i rapporti dello svedese con Gazidis sono ai minimi storici.

I recenti scombussolamenti nella dirigenza del Milan hanno avuto un impatto anche su Zlatan Ibrahimovic: in particolare la decisione di Gazidis di mandare via Boban non è stata gradita dallo svedese. Il ritorno di Ibra a gennaio ha riportato l’entusiasmo, che sembrava inesorabilmente smarrito, ai rossoneri e adesso il rinnovo dello svedese sembra sempre più incerto. Il carattere di Ibrahimovic non è mai stato facile e l’attaccante non è mai stato il tipo da nascondere i propri malumori. Il rimescolamento avvenuto nelle ultime settimane dei quadri dirigenziali rossoneri hanno infastidito Zlatan, che a fine stagione potrebbe lasciare nuovamente il Milan.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic furioso | È scontro con Gazidis

Ad Ibrahimovic non sono piaciute le modalità con cui il Milan ha comunicato a Boban l’addio. La lettera di licenziamento ricevuta dal dirigente croato ha infastidito lo svedese, il cui ritorno a ‘San Siro’ è stato pensato e realizzato proprio da Boban. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, Ibrahimovic sarebbe ai ferri corto con Ivan Gazidis. Fra il bomber svedese e il dirigenze sudafricano ci sarebbe stato anche un duro scambio di opinioni, al termine del quale il futuro di Ibra al Milan appare molto più incerto. La frattura fra Gazidis e Ibrahimovic sembra essere scomposta e la volontà di Zlatan di restare in rossonero potrebbe non bastare: il Milan potrebbe veder partire il suo condottiero una volta ancora, ricordando gli entusiasmi per il suo ritorno come una breve isola di felicità in mezzo ad un mare di incertezze.

Il Milan e Ibrahimovic rischiano di salutarsi un’altra volta: lo svedese ha rotto i rapporti con Gazidis e a fine stagione potrebbe abbandonare il capoluogo lombardo.

