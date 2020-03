Paratici ha individuato il possibile sostituto di Higuain: l’attaccante, intanto, rifiuta l’offerta di rinnovo del suo club e si avvicina alla Juventus.

La Juventus prosegue dritta verso gli obiettivi stagionali, ma perde di vista la programmazione futura: Paratici è alla ricerca del sostituto di Higuain. L’attaccante argentino, amatissimo dal pubblico bianconero, potrebbe essere sacrificato dalla Juventus nel mercato estivo. Alla ‘Continassa’ la parola d’ordine è ‘ringiovanire’: l’obiettivo di Nedved e Paratici è quello di abbassare l’età media dell’attacco bianconero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana | Rispunta vecchio obiettivo

Calciomercato Juventus, ipotesi Abraham | L’inglese ammicca

Proprio per questo motivo gli uomini di mercato della Juventus stanno sondando il terreno su diversi profili di grande prospettiva. Uno di questi potrebbe essere Tammy Abraham, l’attaccante classe ’97 del Chelsea. Ringiovanire un attacco come quello della Juventus, senza avere un calo qualitativo è un’operazione alquanto complicata. Lo sa benissimo Paratici, che per questo sta vagliando molte opzioni sul mercato. Fra queste c’è anche il profilo di Tammy Abraham che, intanto, prende tempo con i ‘Blues’. Secondo quanto riferito dal ‘Sun’, l’attaccante britannico avrebbe rifiutato la prima offerta di rinnovo da parte del Chelsea. Il mancato rinnovo potrebbe fare di Abraham un’occasione ghiotta per la Juventus: il giovane bomber dei ‘Blues’ potrebbe partire ad un valore molto inferiore rispetto a quello reale. La Juventus, quindi, potrebbe inserirsi nella corsa per arrivare ad Abraham valutando la possibilità di fare un’offerta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Juve e Milan | L’annuncio: “Accordo al 100%”

Nelle prossime settimane potrebbero così crescere le quotazioni di Tammy Abraham come erede di Gonzalo Higuain, il cui contratto con la Juve scade nel giugno 2021.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Mbappe ‘porta’ l’erede di Dybala | I dettagli

Serie A, nuovo colpo di scena | Squadre negli spogliatoi e possibile sospensione

Calciomercato Milan, nuova destinazione clamorosa | Addio Donnarumma!