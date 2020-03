Guardiola punta Kroos per il calciomercato estivo. Con l’arrivo del connazionale al Manchester City potrebbe cambiare maglia Guendogan, che piace a Juventus e Inter

Malgrado il ‘ban’ per due anni imposto al Manchester City dalla Uefa, Pep Guardiola non avrebbe intenzione di mollare la panchina dei ‘Citizens’. Il tecnico spagnolo è in scadenza nel 2021 e non penserebbe a lasciare la prossima estate il club inglese, con la volontà di rispettare il proprio contratto. Non è un mistero l’interesse della Juventus per l’ex Barcellona, da tempo nei desideri del presidente bianconero Agnelli, che aveva sondato il terreno l’anno scorso prima di consegnare a Sarri l’eredità di Allegri.

Guardiola rimane così concentrato sul suo Manchester City, preparando già le strategie di mercato per la finestra estiva. Uno dei pupilli del catalano è sicuramente Toni Kroos, il cui rapporto con Zidane al Real Madrid inizia a scricchiolare. Il nazionale tedesco non è più un titolarissimo dello scacchiere merengue, come dimostra la panchina la scorsa settimana nel Clasico contro il Barcellona. Screzi che potrebbero aprire all’addio alla Casa Blanca del centrocampista, con Guardiola pronto ad approfittare dell’occasione.

Calciomercato Juventus e Inter, occasione Guendogan

Lo spagnolo ha allenato per una stagione Kroos ai tempi del Bayern Monaco e già in passato ha provato l’affondo per portarlo a Manchester. Il Real valuterebbe il giocatore circa 60 milioni di euro, con il City che senza le entrate dalla Champions avrebbe bisogno di una cessione eccellente per assicurarsi il cartellino del classe ’90. Un Kroos alla corte di Guardiola potrebbe togliere spazio al connazionale Ilkay Guendogan, che sarebbe uno dei maggiori indiziati a cambiare maglia.

Scenario questo che farebbe comodo a Juventus e Inter, alla ricerca di un profilo come l’ex Borussia Dortmund per rinforzare la mediana nel prossimo mercato estivo. In bianconero alla corte di Sarri Guendogan andrebbe a coprire l’eventuale partenza di Pjanic davanti la difesa, mentre nell’undici di Conte rappresenterebbe un innesto di spessore anche in coabitazione con Brozovic. Guendogan è sotto contratto fino al 2023 con il Manchester City, che avrebbe fissato intorno ai 50 milioni di euro il prezzo per una possibile cessione del 30enne centrocampista.

G.M.