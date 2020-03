La Serie A dovrebbe tornare a giocare il 3 aprile dopo l’ultimo decreto del Governo emanato dal Premier Conte: cosa succederà con il calendario?

Una tragedia senza eguali. L’emergenza coronavirus ha messo k.o. ormai tutta Italia con l’ultimo DPCM del Governo emanato dal Premier Conte con la sospensione di attività sportive e del campionato di Serie A fino al 3 aprile. L’obiettivo è sempre lo stesso, ossia quello di ridurre vistosamente i contagi. Attualmente sono state rinviate 27esima, 28esima e 29esima giornata del campionato italiano con i tre recuperi della 25a in programma il 18 marzo. Oggi avrà luogo il Consiglio Federale che dovrà decidere cosa succederà con il calendario e quali saranno le norme da adottare.

Calendario Serie A, quando si giocherà?

Si potrebbe pensare così anche alla sospensione della Coppa Italia posticipando il ritiro della Nazionale italiana in vista degli Europei. Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica sarà comunque difficile completare la stagione, soprattutto se le squadre italiane impegnate in Europa arriveranno fino in fondo.

Per quanto riguarda lo scudetto non c’è una norma e così la maggior parte dei club italiani pensa alla soluzione che congelerebbe la retrocessioni portando così la Serie A a 22 squadre con la promozione delle prime due di B (attualmente Benevento e Crotone). Infine, la Lega non dovrà neanche risarcire le tv visto che la sospensione è arrivata dopo un decreto governativo.

Una situazione davvero tragica con tutti i settori italiani che sono stati colpiti in malo modo. La Serie A pensa alle possibili soluzioni immediate.

