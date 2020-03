L’Inter è ancora in corsa per obiettivi importanti questa stagione, ma Beppe Marotta lavora già per il futuro. Possibile uno scambio con la Roma in estate

Dopo un’ottima stagione, l’Inter rischia di perdere in maniera definitiva lo scudetto a causa della sconfitta rimediata ieri a Torino contro la Juventus. I nerazzurri hanno costruito una buona base nella scorsa estate e in questa annata la compagine allenata da mister Antonio Conte ha dimostrato per lunghi tratti di essere a buon punto. Anche se il campionato potrebbe essere compromesso, ci sono altre due competizioni ancora da onorare e non è escluso che arrivi qualche trofeo entro maggio.

In Europa League si giocheranno a giorni gli ottavi di finale mentre in Coppa Italia c’è da ribaltare la sconfitta per 0-1 rimediata contro il Napoli nell’andata della semifinale. Nel frattempo la dirigenza pensa al futuro e si cercano calciatori adatti al gioco del proprio allenatore, e potrebbe nascere uno scambio con la Roma.

Inter e Roma, possibile scambio D’Ambrosio-Florenzi

Beppe Marotta lavora per migliorare e rinforzare la base costruita l’anno scorso. Un calciatore che piace ad Antonio Conte e sarebbe l’ideale per il suo 3-5-2 è Alessandro Florenzi, che rientrerà alla Roma nella prossima estate, quando finirà il prestito con il Valencia. I giallorossi potrebbero muoversi per trovargli una nuova destinazione e quella nerazzurra potrebbe essere quella giusta.

La squadra allenata da Fonseca a sua volta sembrerebbe interessata a Danilo D’Ambrosio, calciatore che fatica a trovare spazio nell’Inter. Le parti potrebbero anche accordarsi per uno scambio di prestiti con diritto di riscatto che favorirebbe tutti.

In questo caso le cifre del riscatto sarebbero diverse in quanto Florenzi è quasi tre anni più giovane di D’Ambrosio.

