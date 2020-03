Coronavirus, EURO 2020 a rischio | La richiesta delle Federazioni

Gli effetti del ‘Coronavirus’ stanno bloccando il mondo dello sport: adesso anche EURO 2020 è a rischio. Le Federazioni hanno una richiesta per l’UEFA.

Sono giornate tristi per lo Sport: dopo che Rugani è stato accertato come primo calciatore di Serie A affetto da ‘Coronavirus’, adesso anche EURO 2020 è a rischio. Nella serata di ieri, infatti, è arrivata la notizia più temuta: il difensore della Juventus è risultato positivo al test per il Covid-19. La squadra campione d’Italia è stata immediatamente messa in quarantena e nelle prossime settimane saranno seguite tutte le procedure necessarie. Ora l’UEFA deve fronteggiare un’emergenza pressante legata sia alla Champions League che all’Europa League. Anche l’Inter, in quanto ultima avversaria della Juventus, è stata messa in quarantena. Nella giornata di oggi, poi, le federazioni nazionali si apprestano ad avanzare una richiesta alla UEFA relativa ai prossimi Europei.

Effetto Coronavirus, Le federazioni chiedono il rinvio di Euro 2020 | Le ultime

Il calcio mondiale si sta fermando, un pezzo alla volta, a causa del ‘Coronavirus’. Dopo lo stop della Serie A, adesso anche le competizioni europee rischiano seriamente di essere interrotte. Il dilagare del virus, promosso nella giornata di ieri a ‘Pandemia’ dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è trasversale. Anche la ‘NBA’ si è fermata nella notte, per via della positività del cestista francese Rudy Gobert. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, nella giornata di oggi le federazioni nazionali chiederanno alla UEFA il rinvio di EURO 2020. L’obiettivo principale delle federazioni è quello di poter terminare i campionati nazionali, validi per le iscrizioni alle competizioni europee del prossimo anno. A Nyon, quindi, nelle sedi dell’UEFA si discuterà della possibilità di posticipare l’europeo itinerante in programma questa estate. La FIGC è fra le federazioni più impegnate nella richiesta di rinvio di EURO 2020.

Il ‘Coronavirus’ potrebbe avere forti ripercussioni su EURO 2020: nella giornata odierna sarà avanzata la richiesta di rinvio da parte delle federazioni nazionali. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.