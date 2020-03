Calciomercato Milan, clamoroso ritorno di fiamma | C’è l’ex Inter

Sembra essersi al momento raffreddata la pista che porterebbe Ralf Rangnick al Milan per la prossima stagione. Torna di moda un vecchio pallino.

Tanti dubbi e pochissime certezze aleggiano intorno al Milan della prossima stagione. L’addio di Boban in società dovrebbe fare da preludio a quello di Maldini, mentre non ci sono ancora indicazioni chiare al 100% per quanto riguarda la guida tecnica della squadra. I rossoneri sono infatti allenati al momento da Stefano Pioli che a prescindere dal risultato finale dovrebbe salutare in estate per far posto ad un nuovo allenatore. Il candidato numero uno sembrava Ralf Rangnick, con tanto di anticipazioni e conferme relative ad una trattativa in fase addirittura avanzata. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Milan, Rangnick in calo: occhio a Spalletti

Nonostante le insistenti voci di Rangnick legato ad un possibile futuro al Milan, nella giornata di oggi è arrivato un importante dietrofront da parte di Marc Kosicke, procuratore del tecnico teutonico, che ha lasciato intendere che al momento, al netto dei problemi che hanno travolto l’Italia, la trattativa è sospesa: “Rangnick e Gazidis si conoscono da tanti anni e spesso si confrontano. – le sue parole alla ‘Bild’ – Ma al momento non è prevista una collaborazione, ci sono problemi più importanti da affrontare“. Negli ultimi giorni era trapelato un po’ di scetticismo di Rangnick e questa dichiarazione sembra congelare il tutto rimandando anche ad altre strade.

L’eventuale bocciatura della trattativa con l’allenatore tedesco, potrebbe riportare in auge per il Milan il nome di un vecchio pallino come Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo era stato già avvicinato ai rossoneri dopo l’esonero di Giampaolo e non è affatto da escludere che il suo nome possa tornare buono per la successione estiva di Pioli.

