Calciomercato Milan, non tramonta la pista Florentino Luis

Nonostante l’addio di Boban, il Milan potrebbe comunque puntare a Florentino Luis in estate: il portoghese può fare al caso di Rangnick.

Zvonimir Boban e Paolo Maldini lo hanno a lungo inseguito nel corso del mercato di gennaio e per poco Florentino Luis non ha lasciato Lisbona per trasferirsi a Milano. Nonostante l’addio del croato al Milan però, il centrocampista lusitano non sembra però essere uscito dai radar rossoneri.

Calciomercato Milan, Florentino resta un’opzione

Nonostante il mancato arrivo a gennaio, il nome di Florentino Luis è rimasto nei radar rossoneri come opzione per giugno. A lui avevano pensato soprattutto Boban e Maldini, ma anche con un loro addio il Milan potrebbe ugualmente bussare alla porta del Benfica per il centrocampista di origini angolane.

Per caratteristiche tecniche e anagrafiche, il classe 1999 potrebbe infatti fare molto comodo al club rossonero. Gazidis punta ad un abbassamento del monte ingaggi e ad un Milan dal profilo giovane. Per questo il mediano lusitano sarebbe un nome ancora papabile nei radar rossoneri.

Calciomercato Milan, l’arrivo di Rangnick non esclude Luis

Il possibile arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina rossonera potrebbe infatti non escludere l’arrivo di Florentino Luis al Milan. Il giocatore, inoltre, sta trovando poco spazio al Benfica e in estate potrebbe forzare la mano per una cessione. In campionato non scende in campo da novembre, mentre nel nuovo anno ha giocato solo 180 minuti: 90 in Europa League e 90 in Coppa di Portogallo. Con sempre meno minuti sulle spalle, è indubbio che il valore del cartellino del ragazzo continui ad abbassarsi.

Il Milan non esclude di riformulare una proposta come quella fatta in inverno: un prestito con diritto di riscatto a cifre comunque consistenti. Possibile che il Benfica, dopo il no a gennaio, possa cambiare idea.

