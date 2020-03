Champions League, incognita Juventus-Lione | L’annuncio di Aulas

Juventus-Lione, parla il presidente Aulas: “Per il momento si gioca, ma ancora non abbiamo novità a riguardo”. C’è anche l’ipotesi Malta.

L’emergenza Coronavirus continua a preoccupare. L’intera Italia è zona protetta e il Coni ha deciso di sospendere tutte le gare. Il Governo ha però dato il via libera alle sfide in Europa, ma i dubbi sussistono. Sembra infatti regnare incertezza anche in merito alla disputa del match di Champions League Juventus–Lione. La gara dovrebbe disputarsi a porte chiuse, ma al momento sembra esserci indecisione.

Juventus-Lione, parla Aulas: “Indecisione totale”

Il presidente transalpino Aulas ha sottolineato al canale ‘Bfm Business’ come: “Per il momento non ci sono novità. La gara dovrebbe disputarsi a porte chiuse, ma regna ancora l’incertezza”. La sfida tra i bianconeri e il Lione è in programma il prossimo 17 marzo. “Per il momento si gioca. In Italia hanno sospeso soltanto le partite di campionato, ma le gare internazionali non sembrano essere coinvolte nella sospensione”.

Il numero uno del Lione ha però confermato come regni l’incertezza e ha perfino parlato di una nuova ipotesi: “Restiamo in attesa di novità dalla Uefa, che deve necessariamente seguire le decisioni e i decreti di ciascun paese. Probabilmente la partita si disputerà a Torino, ma era emersa persino l’ipotesi Malta, da giocare sempre a porte chiuse”.

“Per il momento è tutto confermato, ma siamo nell’indecisione più totale” ha concluso il numero uno del club transalpino.

