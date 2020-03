Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: si ferma lo sport in Italia

Il CONI ha annunciato la sospensione di tutte le attività sportive in Italia fino al 3 aprile: decisione presa nella riunione odierna.

Il mondo dello sport in Italia si ferma a causa dell’emergenza ‘Coronavirus’. La decisione è stata presa dal CONI nel corso della riunione tenutasi nella giornata odierna al Foro Italico, con tutti i rappresentanti delle Federazioni sportive. Lo stop sarà attivo quando il Governo emanerà un decreto apposito.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, momenti opposti | Cambia il futuro di due bianconeri

Serie A, il CONI annuncia lo stop fino al 3 aprile | Le ultime

Ad annunciare la decisione è stato il Presidente del Comitato Olimpico Giovanni Malagò: “Chiederemo al Governo di emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità”. Saranno interessati al provvedimento solamente i campionati nazionali, come la Serie A e la Serie B, mentre non verranno coinvolte le competizioni europee come la Champions League e l’Europa League. Il Governo asseconderà a breve la scelta del CONI, considerata anche la posizione favorevole del Ministro Spadafora a riguardo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, primo colpo con Guardiola | Ecco il bomber

L’emergenza per il Coronavirus dilaga e lo sport si ferma in Italia: il CONI annuncia lo stop fino al prossimo 3 aprile.

Nella riunione tenutasi nel pomeriggio al Foro Italico il CONI ha stabilito all’unanimità la sospensione di tutte le attività sportive ad ogni livello fino al 3 aprile 2020 con richiesta al Governo di un apposito DPCM. Il comunicato stampa 👉 https://t.co/Ehl4YlZ6UK pic.twitter.com/gTlAglTNwD — CONI (@Coninews) March 9, 2020

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI:

Calciomercato, dalla Spagna: colpo da 50 milioni | “Sarà della Juventus”

Juventus-Inter 2-0, Ramsey e Dybala fanno volare i bianconeri: di nuovo primi

Calciomercato, dall’Inghilterra | C’è il rinnovo, Inter beffata!