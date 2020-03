Il calciatore del Manchester United sta per rinnovare il suo contratto: niente da fare per Antonio Conte. Sfuma per l’Inter Chong

Sembrava ormai fatta per l’Inter, ma adesso arriva la doccia fredda per i nerazzurri di Antonio Conte. L’obiettivo di calciomercato Tahith Chong starebbe per sfumare. Secondo il Daily Mail, l’olandese sarebbe pronto a firmare un nuovo contratto con il Manchester United, rinnovando quello attuale. Insomma, la giovane e promettente ala della Under 21 dell’Olanda non sembra ora destinata ad approdare in Italia, dove si erano posate le mire del club di Conte. Gli inglesi sarebbero pronti a sborsare, per il ventenne attaccante, una cifra vicina alle 30.000 sterline a settimana. Sintomo, questo, del fatto che il Manchester United è pronto a scommettere sul talento originario di Curaçao per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, primo colpo con Guardiola | Ecco il bomber

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Juve e Milan | L’annuncio: “Accordo al 100%”

Chong rinnova con lo United: fuori dalla corsa l’Inter e non solo

Ancora dall’Inghilterra riferiscono di quanto il calciatore, vicino in passato al Chelsea, piacesse non soltanto all’Inter, ma anche ad altre squadre di elevato calibro in Europa come Juventus e Barcellona. I nerazzurri, in caso di acquisto di Chong, lo avrebbero girato probabilmente in qualche club di media classifica di Serie A come Hellas Verona o Sassuolo, con le quali intercorrono ottimi rapporti.

Nulla da fare per Marotta ed il suo staff, il promettente attaccante su cui si riversavano le attenzioni dei più forti club d’Europa resta allo United con un nuovo contratto che, pare, sia di lunga durata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, via Boban e fiducia a Pioli | Ma scoppia il ‘giallo’ Maldini!

Calciomercato Juventus, Mbappe ‘porta’ l’erede di Dybala | I dettagli