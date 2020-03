Calciomercato Inter, sogno Messi | C’è la clamorosa apertura

Il sogno Messi dell’Inter potrebbe divenire realtà in estate: lo sponsor dei nerazzurri apre al possibile arrivo della ‘Pulga’ a Milano.

È il sogno di tutti, ma l’Inter potrebbe essere più vicina a Lionel Messi. La permanenza del fuoriclasse argentino a Barcellona non è mai stata così in dubbio: il caos in cui imperversa il club catalano ultimamente ha instaurato il dubbio in Messi. La ‘Pulga’ potrebbe prendere la clamorosa decisione di lasciare il Barcellona in estate e, come Cristiano Ronaldo due stagioni fa, sbarcare in Serie A. La società italiana che, qualora questa ipotesi si verificasse, sarebbe più pronta ad accogliere Messi è proprio l’Inter.

Calciomercato Inter, Tronchetti Provera apre a Messi: “È il momento buono”

Acquistare un giocatore del calibro di Messi non è un’operazione come tutte le altre: prendere l’argentino significa inglobare una vera e propria azienda con centinaia di milioni di follower. L’Inter, quindi, potrebbe valutare di mettere in piedi un’operazione in stile Cristiano Ronaldo. La difficoltà maggiore è rappresentata dalla volontà del giocatore: se Messi dovesse decidere di cambiare aria, allora le quotazioni dell’Inter potrebbero crescere enormemente. Nell’ambiente nerazzurro la fiducia, però, sta crescendo di settimana in settimana. Tronchetti Provera, ad della ‘Pirelli’ e sponsor dell’Inter, ai microfoni di ‘Gr Parlamento’ ha rivelato: “Messi è un sogno che coviamo da diversi anni, magari è il momento buono”. Una strizzata d’occhio nei confronti di una trattativa che avrebbe dell’incredibile. I rapporti fra Inter e Barcellona, però, sono destinati a scaldarsi in estate: è ormai noto, infatti, l’interesse dei blaugrana per Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ è considerato l’erede di Suarez a Barcellona e potrebbe essere inserito da Marotta nella trattativa per Leo Messi.

Quello dell’Inter di arrivare a Lionel Messi rimane un sogno, ma mai come quest’anno potrebbe tramutarsi in realtà. Il fronte Milano-Barcellona è sempre più caldo.

