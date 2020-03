Calciomercato, dalla Spagna: colpo da 50 milioni | “Sarà della Juventus”

La Juventus sarebbe vicinissima alla chiusura del primo colpo estivo: il club bianconero potrebbe rinforzare il centrocampo sborsando 50 milioni di euro

Le scelte di Maurizio Sarri per Juventus-Inter hanno sorpreso un po’ tutti. L’esclusione dal primo minuto di Miralem Pjanic ha fatto scatenato i rumors di mercato. Il centrocampista bosniaco potrebbe dire addio al termine della stagione con il PSG, sempre molto interessato a lui. Così lo stesso club bianconero sarebbe vicino alla chiusura per il giovane talentuoso centrocampista italiano del Brescia, Sandro Tonali.

Calciomercato Juventus, Tonelli vestirà la maglia bianconera

Come svelato in esclusiva da todofichajes.net sarà proprio il giocatore del Brescia a rinforzare il centrocampo della Juventus: l’operazione si concluderà sulla base di 50 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero i migliori club europei, pronti a fare follie per il giovane centrocampista italiano. Già nella scorsa estate il club bianconero ci aveva provato, ma alla fine il presidente delle Rondinelle lo aveva bloccato per un’altra stagione dopo la promozione in Serie A. Finora Tonali ha collezionato ben 2130 minuti trovando anche la prima rete in massima serie e ben cinque assist vincenti.

In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa Juventus con la posizione di Sarri che sarà ancora da decifrare. Il futuro dell’allenatore bianconero dipenderà dai risultati che collezionerà da qui al termine della stagione.

Tonali dovrebbe essere così il primo rinforzo della Juventus con la possibilità di vestire la maglia bianconera a partire dalla prossima stagione.

