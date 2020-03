Momenti opposti per due centrocampisti della Juventus. Le ultime sul loro futuro in vista del calciomercato estivo

La Juventus si sta trovando a valutare due dei suoi giocatori in chiave calciomercato, che attualmente stanno vivendo momenti opposti: Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Il primo, soprattutto dopo la bella prestazione di ieri sera contro l’Inter, sta scalando le gerarchie bianconere, mentre il francese non riesce a ingranare le marce giuste per guadagnarsi una riconferma. Pertanto, si tratterebbe di un momento delicato soprattutto per l’ex PSG che in caso di offerte concrete potrebbe lasciare subito Torino. Il gallese invece si sta conquistando un posto importante nel centrocampo bianconero a suon di buone prestazioni e giocate decisive.

Calciomercato Juventus, finalmente Ramsey | Rabiot in bilico

Ieri sera a Torino è andata in scena una grande prestazione dell’ex Arsenal. Nel derby d’Italia ci sono dunque state delle risposte anche in chiave mercato estivo: il gallese si sta ritrovando al centro del progetto di Sarri e della società bianconera e se dovesse continuare così, Paratici e il suo staff potrebbero confermarlo per il centrocampo della prossima stagione.

Tutt’altra posizione invece quella di Rabiot, che non sta riuscendo ad esprimersi sui livelli che ha fatto vedere al PSG. Per lui, in caso di offerte concrete, potrebbero anche aprirsi le porte di altri campionati dopo solo una stagione.

