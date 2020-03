Coronavirus, UFFICIALE: stop al campionato PRIMAVERA

Coronavirus, il campionato Primavera si ferma: gare sospese fino a data da destinarsi, come da comunicato ufficiale della Lega

L’emergenza coronavirus sta segnando in questi giorni la vita del nostro paese e avendo le sue ripercussioni anche sul mondo dello sport. Il Coni, in una riunione di oggi, ha indetto lo stop alle competizioni sportive di ogni federazione fino al 3 aprile, attendendo il decreto da parte del governo. In attesa che lo stop da parte dei campionati calcistici di Serie A e Serie B sia ufficiale, si ferma il campionato Primavera, come da comunicato della Lega di poco fa. Le gare che avrebbero dovuto avere luogo da domani sono state rinviate a data da destinarsi.

