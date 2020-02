Calciomercato Milan, Florentino resta in pole per il centrocampo

Il Milan lo ha corteggiato a gennaio, ma ha dovuto incassare il no del Benfica. Florentino Luis resta comunque il primo obiettivo per la mediana.

Dopo il no incassato a gennaio, il Milan è pronto a rifarsi sotto per Florentino Luis. Sarebbe il giovanissimo centrocampista portoghese di scuola Benfica il primo obiettivo per la mediana rossonera. Da parte del club meneghino però non c’è fretta e si cerca di studiare la giusta proposta da formulare alla società lusitana.

Calciomercato Milan, all’assalto di Florentino

Centrocampista centrale di attitudini prettamente difensive, ottimo incontrista ma bravo anche a trasformare l’azione da difensiva in offensiva, Florentino Luis è uno dei tanti talenti portoghesi classe 1999. Da Gedson Fernandes a Joao Felix, passando per Trincao e per il già milanista Rafael Leao. Sono tanti i nomi di grande prospetto di scuola lusitana nati nel 1999 e il Milan vorrebbe aggiungerne un altro alla propria rosa. Per caratteristiche tecniche, fisiche e soprattutto anagrafiche, Florentino è considerato sia da Maldini e Boban che dalla proprietà, un profilo ideale su cui investire.

Il giovane centrocampista verrebbe impiegato al fianco di Bennacer in mezzo al campo, nel nuovo 4-4-2 rossonero. Certo, resterà da capire se Pioli sarà o meno confermato alla guida della squadra, ma per tutte le caratteristiche elencate prima, Florentino potrebbe essere comunque posto al centro del progetto rossonero.

Calciomercato Milan, affare col Benfica: la strategia

Il Milan ha puntato fortemente a gennaio Florentino Luis, ma il Benfica ha detto no alla proposta rossonera. Il club meneghino ha provato a concludere l’affare nello stesso modo in cui il Tottenham ha provveduto ad acquistare, proprio dal club di Lisbona, Gedson Fernandes. La proposta del Milan è stata quella di un prestito oneroso per 18 mesi con diritto di riscatto fissato ad una cifra molto alta. Per l’estate la società rossonera potrebbe provare a tornare alla carica. Da non escludere che anziché il diritto si possa inserire l’obbligo, ma a cifre inferiori. Il Milan comunque attende, anche perché dalla sua potrebbe avere una carta importante, ossia la volontà del giocatore. Il centrocampista di origini angolane non scende in campo in campionato da oltre tre mesi. Nessun problema fisico però, semplice scelta tecnica. E con l’arrivo di Weigl sembra ancor più complicato per il ragazzo ritrovare il posto in squadra. Da qui il fatto che il classe 1999 possa forzare la mano in estate per un addio e il Milan, in questo caso, sarebbe prontissimo a sferrare il colpo decisivo.

